A cura della Redazione

Terremoto di magnitudo 3.7 a Poggibonsi, provincia di Siena. L'INGV ha rilevato il sisma alle ore 12.19, a 10 km di profondità con epicentro a 4 km a nord-est della cittadina toscana.

La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione.

Il Comune fa sapere che "non si riscontrano danni di alcun tipo, né criticità particolari. Verifiche sugli edifici scolastici sono in corso. La situazione è monitorata di concerto con forze di polizia, vigili del fuoco e le altre istituzioni preposte". Si raccomanda in ogni caso massima prudenza agli abitanti