Ritrovato purtroppo senza il vita il corpo di Angelo Seeruttun, il 19enne che giovedì scorso si era immerso nelle acque del lago di Bracciano - territorio del Comune di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma - per un bagno e non è mai più risalito in superficie.

Le ricerche dei vigili del fuoco sono scattate nell'immediato e sono proseguite fino a questa mattina, quando c'è stato l'annuncio - da parte degli stessi caschi rossi - dell'inidividuazione e del recupero del cadavere ad opera dei sommozzatori.

L'Autorità Giudiziaria dovrà ora valutare se sulla salma verrà disposta l'autopsia per capire cosa sia accaduto.

Il ragazzo si trovava con i familiari ed era uscito al largo con un pedalò. Il tuffo in acqua e non è più riemerso.