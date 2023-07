A cura della Redazione

"Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo e non ho mai amato così tanto la vita! A presto".

Lo scrive il compositore Giovanni Allevi sul suo profilo twitter.

Nelle ultime ore è circolata la notizia della scomparsa di Giovanni Allevi. Il musicista, che combatte da tempo contro un mieloma, ha però smentito prontamente quanto diffuso da alcune testate, pubblicando un post sui social.