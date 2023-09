A cura della Redazione

Catturato in Francia stupratore seriale accusato di essere l'autore di ben quattro violenze sessuali nei confronti di giovani donne, avvenute nel 2021 a Reggio Emilia.

All’indomani dei gravi fatti, presso la Squadra Mobile di Reggio Emilia venne costituito un gruppo di lavoro dedicato all’identificazione dell’uomo che in pochi giorni aveva consumato gli abusi sulle vittime che passeggiavano sulla camminata “Lungo Crostolo”.

Attraverso un’attenta analisi del modus operandi, la descrizione fatta dalle malcapitate, nonché l’acquisizione dei riscontri tecnici e scientifici come il traffico telefonico, le immagini della videosorveglianza e le analisi della Polizia Scientifica, gli investigatori hanno identificato un 33enne che nel periodo delle violenze era residente a Reggio Emilia. Quest’ultimo si era poi trasferito in Germania e infine in Francia.

Dalla collaborazione tra la Polizia italiana, quella tedesca e quella francese è emerso che il soggetto si era reso protagonista di reati dello stesso genere anche in Germania, dove era ricercato, mentre in Francia nel 2022 era stato arrestato per fatti analoghi.

L’analisi del profilo genetico del 33enne estrapolato dalle autorità francesi, confrontato con quello estratto dagli indumenti di una delle vittime di Reggio Emilia, coincidevano. Sulla scorta degli indizi raccolti, l’indagato, per il quale era stato emesso un mandato di arresto europeo, è stato arrestato ed è in attesa dell’estradizione in Italia.