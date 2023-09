Oggi, 14 settembre, è il compleanno di Renzo Piano. Compie 86 anni il più famoso architetto italiano, senatore a vita della Repubblica, nato a Genova il 14 settembre 1937.

Renzo Piano è stato inserito dal Time tra le 100 personalità più influenti nel mondo e tra le 10 più importanti nel settore dell’arte. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti a livello internazionale, tra i quali il premio Pritzker, consegnatogli dal presidente degli Stati Uniti Bill Clinton alla Casa Bianca nel 1998. Due anni dopo il Leone d’oro alla carriera a Venezia e la medaglia d’oro AIA (American Institute of Architects) nel 2008.

I suoi progetti sono stati realizzati in numerose città del nostro pianeta. Musei a Berna, Oslo e Los Angeles, un grattacielo a Londra (The Shard, La Scheggia in italiano), che con i suoi 310 metri è il più alto della città. Il Nemo, il più grande centro scientifico dei Paesi Bassi ad Amsterdam, il Nuovo Palazzo di Giustizia a Parigi, l’edificio più alto dopo La Tour Eiffel. E in Italia, a Genova, la ristrutturazione del Porto Antico e la realizzazione del nuovo Ponte Morandi (dopo il crollo del 2018).

E ancora tante altre opere in giro per il mondo. La notorietà Renzo Piano la acquisì, però, vincendo nel 1971 (insieme all’architetto Italo-inglese Richard Rogers) il concorso per la realizzazione del Centro di Arte e Cultura “Georges Pompidou” a Parigi, uno dei musei più visitati al mondo. Il suo progetto prevalse su altri 681 provenienti da 49 Paesi... e Piano aveva appena 34 anni! Inaugurato nel 1977, fu intitolato al Presidente della Repubblica Francese che lo aveva voluto e che era scomparso tre anni prima.

Una struttura rivoluzionaria per l’epoca, di alta tecnologia, con una serie di tubature di diverso colore, in base al loro utilizzo. Ma quasi nessuno sa che una specie di “prototipo” simile era stato prima progettato e poi realizzato dall’architetto Renzo Piano in Italia quattro anni prima, nel 1973, a Novedrate, un paesino di appena tremila abitanti in provincia di Como. Infatti esattamente cinquant’anni fa, fu l’artefice della realizzazione della sede dell’azienda multinazionale B&B Italia, un mobilificio che produce ed esporta in tante nazioni mobili esclusivi, arredi e oggetti eleganti per la casa. La struttura di questa azienda ha in effetti anticipato nello stile il Centro Pompidou (foto sotto), che poi è stato realizzato successivamente.

Terminiamo questo articolo con una curiosità, che non riguarda Renzo Piano ma Novedrate e noi napoletani. Pino Daniele richiama questo paesino in una sua canzone” ‘O scarrafone”, quando dice: “Ho scoperto che Pasquale... si è sposato a Novedrate”. E chissà se Pasquale non lavorava proprio in B& B Italia!