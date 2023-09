A cura della Redazione

Tragico incidente nella notte sull'autostrada A1, al km 532 in direzione Firenze. Un autobus che trasportava diversi migranti (una cinquantina) sbarcati a Lampedusa nei giorni scorsi, e diretto in Piemonte, si è scontrato, per causa ancora da chiarire, con un camion.

Deceduti i due autisti a bordo del bus (entrambi di Favara, in provincia di Agrigento), 10 i feriti soccorsi dai vigili del fuoco e trasferiti in ospedale, alcuni sarebbero gravi. In tutto, sono 25 le persone coinvolte. Sul posto, oltre ai caschi rossi, numerose ambulanze e la Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

Il pullman era partito nella mattinata da Porto Empedocle, in Sicilia, e stava trasferendo i rifugiati presso un centro di accoglienza in Piemonte.