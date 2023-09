A cura della Redazione

Approvato dal Consiglio dei Ministri, nella giornata di lunedì 25 settembre, il decreto che introduce (e proroga) le "misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio".

Fino al 31 dicembre 2023 restano in vigore la riduzione delle bollette di energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari con ISEE fino 15mila euro o fino a 30mila euro con 4 figli o con componenti in condizioni di salute gravi. In tal modo, il Governo punta a ridurre i costi del 30% (emergia elettrica) e 15% (gas) per le famiglie.

Inoltre, a ciò si aggiunge l'integrazione del contributo straordinario per spese di riscaldamento per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. La social card (ossia quella elargita per le spese alimentari) potrà essere utilizzata anche per i rifornimenti di carburante (misura per le famiglie con ISEE fino a 15mila euro). Il fondo, al riguardo, viene incrementato di 100 milioni di euro.