A cura della Redazione

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri, mercoledì 1 novembre, lungo la Strada Provinciale 424 a Cagli, in provincia di Pesaro-Urbino.

Due le auto che si sono scontrate. A perdere la vita un 67enne di Frontone, alla guida di una delle vetture coinvolte, cinque le persone rimaste ferite, tutte occupanti l'altro veicolo e trasportate in ospedale.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con il personale del 118 per soccorrere gli occupanti delle auto e hanno messo in sicurezza i veicoli.. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge effettuati dai carabinieri. Da chiarire la dinamica del sinistro, l'impatto tra le due vetture è stato frontale e una - quella guidata dal deceduto, che sarebbe morto sul colpo - per cause in corso di accertamento avrebbe invaso la corsia opposta andando ad impattare contro l'altra.