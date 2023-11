A cura della Redazione

Abusi sessuali sulle pazienti, arrestato psicologo.

L'uomo, di 40 anni, è stato fermato dai poliziotti del Commissariato di Montecatini Terme (Pistoia). Contestata anche l'aggravante per aver "approfittato" delle condizioni di fragilità e vulnearbilità in cui si trovavano le donne, che si erano rivolte al prfessionista per risolvere le loro problematiche personali.

Gli abusi sarebbero stati commessi dal 2013 al 2023, sette delle vittime (dieci in totale i casi accertati dagli investigatori) erano minorenni.

L'indagine è partita dalla denuncia di una paziente, all'epoca dei fatti 14enne. La ragazza ha raccontato di aver conosciuto lo psicologo durante alcuni incontri di presentazione organizzati da un Istituto scolastico.

Una volta guadagnata la fiducia delle giovani, lo psicologo le invitava a sottoporsi a terapia privata presso il suo studio. Inizialmente insegnava loro alcune tecniche di respirazione e rilassamento, ma poi iniziava a utilizzare "cure" che prevedevano il contatto fisico. Le vittime, nel corso di alcune sedute nelle quali lo psicologo si sdraiava accanto a loro, subivano palpeggiamenti e toccamenti.

L'attività di indagine ha permesso di raccogliere le testimonianze di ulteriori otto vittime, di cui sette minorenni. Alcune delle ragazze hanno raccontato che, nel corso degli anni, avvalendosi dei servizi di altri professionisti, non avevano più trovato le stesse modalità di approccio offerte dall'arrestato.

Nei confronti dello psicologoè stata inizialmente eseguita una perquisizione estesa, oltre allo studio medico, alla propria abitazione ed ogni altro luogo di sua pertinenza durante la quale gli investigatori hanno sequestrato supporti informatici (pc, hard disk, cellulari) sui quali successivamente sono stati riscontrati contatti con ulteriori ragazze, sue pazienti, e chat su vari social dovelo psicologo era iscritto con profili anonimi, avendo tra i contatti solo giovani donne.