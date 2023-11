A cura della Redazione

E' il corpo di Giulia Cecchettin, la ragazza scomparsa da una settimana insieme all'ex fidanzato Filippo Turetta, quello trovato stamane dai vigili del fuoco nei pressi di Barcis (Pordenone).

Il cadavere è stato ritrovato in un canalone lungo la strada che dal lago di Barcis conduce alla stazione turistica di Piancavallo (Pordenone), in località Pian delle more.

A pochi minuti dalla conferma del ritrovamento del corpo della 22enne di Vigonovo (Ve), la sorella Elena decide di esprimere quel dolore pubblicando un post sul suo profilo Instagram: “Rest in Power. I love you”, “Riposa nella forza. Ti amo”.

Poi, Elena Cecchettin torna a diffondere sui social la rabbia per l’epilogo tragico di una storia che fin dall’inizio non prometteva niente di buono: “È stato il vostro bravo ragazzo”, scrive la sorella di Giulia in una delle stories pubblicate su Instagram, condividendo un post della scrittrice Valeria Fonte. E ancora, in un'altra storia: “Per te bruceremo tutto”.