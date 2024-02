Prima sciatrice all'Ariston, al festival anche Federica Brignone.

Con Marco Mengoni il via al Festival di Sanremo

"Manca pochissimo e poi nulla sarà più come prima, tra un attimo ascolteremo le nuove 30 canzoni che ci cambieranno la vita, almeno per un po'". Un emozionato Marco Mengoni, vincitore un anno fa con il brano Due Vite, dà il via al festival di Sanremo. "Qualcuna la ameremo, qualcuna non ci piacerà, qualcuna la ascolteremo per sempre, qualcuna la impareremo a memoria, qualcuna la canteremo a un concerto. Cominceranno a fare parte delle nostre giornate e non ne potremo fare più a meno - ha aggiunto il cantante, completo scuro di Armani senza camicia, con qualche piccola incertezza -: prendiamo un respiro tutti insieme e che abbia inizio la 74/a edizione del festival di Sanremo".

Amadeus: 'Diamo il via alla festa e al rito collettivo'

"Sanremo si ama, io amo questo pubblico, amo questo storico palco, poter dire benvenuti alla 74/a edizione del festival della canzone italiana. In questi 5 anni ho finito gli aggettivi per descrivere la gioia di essere qui, dare il via alla gara ma soprattutto a una bellissima festa, un rito collettivo, un party di 5 giorni che farà emozionare l'intero paese", ha detto Amadeus aprendo il festival di Sanremo.

All'Ariston torna a sorpresa Ibrahimovic

Ritorno a sorpresa all'Ariston per Zlatan Ibrahimovic, che ha co-condotto Sanremo con Amadeus tre anni fa. Entra dalla platea e poi scherza con il direttore artistico sulla necessità di un ricambio alla guida del festival. "Tu hai 61 anni, io 42 e ho smesso, perché ho ascoltato il mio corpo". "Sono qui per proteggerti da te stesso, ti ricordi i casini che hai combinato l'anno scorso?". Ibra chiede di poter salire sul balconcino reale. "Ma lì - dice Amadeus - ci è andato Mattarella". "Perché? Quanti gol ha fatto", replica. Poi va a sedersi in prima fila: "Ma se ti vedo stanco chiamo il cambio, qui fuori c'è la fila di presentatori".