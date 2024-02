L'ennesimo caso di femminicidio avvenuto alle ore 18 di ieri, lunedì 26 febbraio, in provincia di Lucca. L’uomo ha atteso la moglie in strada e sul marciapiede, in via della Stazione a Fornaci di Braga, l’ha accoltellata, di fronte a diversi testimoni. All’arrivo del 118 per la donna non c‘è stato nulla da fare

Dalle prime ricostruzioni dei carabinieri della Compagnia di Castelnuovo Garfagnana e degli investigatori del Reparto operativo di Lucca, i due, lui 55enne e lei 52enne, sembra si stessero separando.

“Sgomento, rabbia, tristezza e incredulità per l'ennesimo femminicidio - così la sindaca Caterina Campani -. Stavolta consumato sul nostro territorio, a Fornaci di Barga, nel tardo pomeriggio di oggi, davanti all'Hotel Gorizia. Un'altra donna uccisa dall'ex marito. Ancora una volta, medesima tragedia, stessa dinamica. Noi continueremo a fare la nostra parte, con le associazioni, con le scuole, con i cittadini tutti, ogni giorno, e ancora e ancora. Ma certo questo impegno deve diventare comune, deve riguardare ogni giorno, tutti i giorni, tutti i livelli istituzionali e sociali del nostro Paese, ci vuole un impegno fortissimo da parte del Governo, ci vuole un ulteriore cambio di passo perché tutto questo non è più accettabile. Morire così non è più possibile. Essere uccise per mano di un uomo non è più tollerabile''.

Secondo i dati del monitoraggio del Ministero dell’Interno, relativamente al periodo 1 gennaio - 25 febbraio 2024, sono stati registrati 51 omicidi, con 17 vittime donne, di cui 15 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste 6 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner.

Numeri agghiaccianti che, aggiunti agli oltre 120 casi di femminicidio dello scorso anno, lasciano comprendere quanta strada occorra ancora percorrere per una serena e amorevole parità di genere.