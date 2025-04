A cura della Redazione

Dalla mattina di mercoledì 23 aprile alle 11:00 fino a questa sera alle 19:00 si sono recate nella Basilica di San Pietro per rendere un saluto a Papa Francesco circa 250.000 persone. Lo comunica la Sala stampa vaticana.

Terminato l'afflusso dei fedeli alla salma del Papa

Dopo la chiusura dell'accesso in Piazza San Pietro poco prima delle 17.00, si è ora esaurito l'afflusso dei fedeli in fila verso la Basilica di San Pietro, per rendere l'ultimo saluto alla salma di papa Francesco. Con la Basilica chiusa si sono svolte le operazioni di chiusura del feretro.

Il prefetto di Roma, pronti accogliere anche più di 200mila fedeli

"Ci aspettiamo circa duecentomila persone domani per le esequie, però siamo predisposti per accogliere ancora più persone. Abbiamo esteso i maxi schermi fino a piazza Cavour". Lo ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. "Abbiamo registrato un forte afflusso di fedeli a San Pietro e abbiamo dovuto attuare momenti di chiusura per evitare la calca e che qualcuno in coda non riuscisse a entrare. Qualcuno ha protestato ma non ci sono stati problemi".

Zelensky, 'potrei non partecipare ai funerali del Papa'

Volodymyr Zelensky ha reso noto che potrebbe non partecipare ai funerali di papa Francesco a Roma, a causa di importanti "incontri militari" che dovrà tenere. "Se non sarò presente in tempo, l'Ucraina sarà rappresentata a un livello adeguato. Il ministro degli Esteri e la first lady saranno presenti. Per quanto mi riguarda, è importante essere qui. Oggi in Ucraina si terranno diversi incontri militari", ha dichiarato Zelensky visitando il luogo dell'attacco russo su Kiev.

Il presidente francese Macron rende omaggio alla salma del Papa

Il presidente francese Emmanuel Macron, con al fianco la moglie Brigitte, è entrato nella Basilica di San Pietro per rendere omaggio alla salma di papa Francesco. Macron e la consorte hanno sostato in piedi per alcuni momenti al lato del feretro, prima di uscire dalla Basilica.

Oggi alle ore 18 il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, con la première dame Brigitte, si raccoglierà davanti alla salma di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro, secondo quanto reso noto da fonti dell'Eliseo.

Quattromila agenti forze ordine in campo per le esequie del Papa

Saranno circa quattromila gli uomini e le donne delle forze dell'ordine in campo domani nel giorno dei funerali di papa Francesco. E' quanto emerge dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura. Oltre mille saranno impiegati per scortare le delegazioni straniere in arrivo a Roma. A questi si aggiungono, quattromila volontari.

Al corteo dietro feretro Papa parenti e alcuni cardinali

"Il corteo funebre del Papa, di poche auto con alcuni cardinali e qualche parente, procederà a passo d'uomo per permettere a tutti di dare l'ultimo saluto. Abbiamo calcolato che per arrivare a Santa Maria Maggiore impiegherà fino a poco più di un'ora procedendo tra i 5 e i 10 chilometri orari". Lo ha detto il prefetto Lamberto Giannini, al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Trump: 'Francesco amava il mondo, era un bravo cristiano'

"Amava davvero il mondo ed era un bravo cristiano. L'ho incontrato due volte. Penso fosse un tipo fantastico": lo ha detto Donald Trump ai reporter prima di partire per Roma per i funerali del Papa.

Poveri e migranti con Sant'Egidio ai funerali del Papa

La Comunità di Sant'Egidio parteciperà domani ai funerali di Papa Francesco con il suo popolo, "a partire dai poveri che lo hanno conosciuto e amato durante il corso del suo pontificato": dai rifugiati venuti con il suo aereo dall'isola di Lesbo a quelli che erano nei campi profughi di Cipro, giunti in Italia grazie ai corridoi umanitari, fino ai tanti senza dimora che lo hanno incontrato, come coloro che hanno trovato accoglienza, accanto al Vaticano, a Palazzo Migliori, che nel novembre 2019 venne affidato alla Comunità. Alcuni di loro saranno anche a Santa Maria Maggiore per rendere omaggio a Francesco prima della sua sepoltura.

Il Papa: fu la Madonna a dirmi, pensa a tua sepoltura

"Papa Francesco disse inizialmente no alla proposta di fare la sua sepoltura nella basilica vaticana di Santa Maria Maggiore. Ma una settimana dopo ci ripensò. Chiamò il commissario straordinario della basilica e gli disse: 'La Madonna mi ha detto, preparati la tomba, sono molto felice che la Madonna non mi ha dimenticato'". Lo racconta il coadiutore della basilica, il cardinale Roland Mackrikas, che si è occupato in prima persona di tutte le operazioni riguardo la realizzazione della tomba. (ANSA).