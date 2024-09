A cura della Redazione

È morta a Milano, all'età di 61 anni, Paola Marella, architetto e conduttrice televisiva.

A darne notizia il sito di news sulla tv di Davide Maggio. Paola Marella. che era affetta da tempo da un tumore, era nata a Milano, nel 1963. È stata uno dei primissimi volti di Real Time. Tra i suoi programmi Cerco casa disperatamente e Vendo casa disperatamente, Un sogno in affitto, in onda su Sky Uno, e Come la vorrei, in onda su Hgtv.

Il suo ultimo post di lavoro su Instagram è di tre giorni fa.