Un complesso intervento chirurgico è stato effettuato dall’equipe di chirurgia laparoscopica guidata dal professor Antonino Agrusa, del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo.

La massa tumorale, viste le dimensioni, comprimeva anche su altri organi, non vitali, alcuni dei quali sono stati anche asportati. L’intervento, durato oltre quattro ore, ha visto l’impiego delle tecnologie avanzate disponibili presso la struttura e, più di ogni altro, una grande sinergia collaborativa che ha dato luogo ad un trattamento multidisciplinare con internisti, radiologi, anestesisti, oncologi ed personale infermieristico.

Un caso di eccellenza da una terra del Sud, spesso percepita come ferita e tormentata, intrappolata nell’immaginario come il regno della mafia. Questo stereotipo deve essere spazzato via e deve lasciare il passo a storie, come questa, che celebrino la vera essenza della Sicilia.

Stante le notizie rilasciate dal Policlinico, il 51enne paziente ha avuto un decorso post operatorio regolare, e proseguirà le terapie oncologiche del caso.

A lui, i nostri migliori auguri.