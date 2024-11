E’ successo la notte scorsa in provincia di Piacenza, precisamente nel deposito DHL di Monticelli d’Ongina: una banda organizzata ha fatto irruzione nella sede del deposito della DHL ed ha portato via una notevole quantità di merce, molta della quale di natura hi- tech. Di notevole entità il valore della merce sottratta che, secondo le prime indiscrezioni, si stima anche vicina al milione di euro.

Secondo le ricostruzioni, la banda di malviventi ha agito curando i dettagli dell’operazione. per impedire l’accesso della Forze dell’Ordine allo scattare degli allarmi, sono state poste sulle vie di accesso al deposito auto e furgoni, in precedenza rubati, dati alle fiamme e sono stati gettati sul manto stradale chiodi a tre punte. La scena descritta, degna di un film d’azione, ha consentito ai malviventi di svuotare il deposito per poi caricare la merce derubata su camion, nel mentre altri complici si occupavano di controllare, con loro armi, le guardie presenti all’ingresso. Telefonini, tablet, pc sembrano rappresentare la gran quantità della merce derubata. I

In corso le indagini dei Carabinieri e del Nucleo Investigativo di Piacenza.