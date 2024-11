A cura della Redazione

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è stato eletto all'unanimità presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).



Sulla sua pagina di Facebook Massimiliano Manfredi, consigliere regionale e fratello del sindaco, ha esternato il suo compiacimento in un post su Facebook: “Si è scritta una pagina di storia oggi: per la prima volta dal 1901, da quando cioè è stata fondata l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, la presidenza va ad un sindaco Napoletano.

Questo a dimostrazione di quanto, negli ultimi anni, con Manfredi alla guida della città, Napoli abbia (ri)acquistato un posto di centralità nazionale, dal punto di vista culturale, turistico e amministrativo. Un risultato straordinario per Napoli, per la Città Metropolitana, ma anche per la Campania e per il sud tutto, soprattutto in un periodo in cui l'unità nazionale è stata messa in discussione, con la legge sul Regionalismo differenziato, a scapito di un meridione che invece dimostra di essere sempre più territorio di eccellenze.

A Gaetano Manfredi, le mie congratulazioni e il mio più accorato in bocca al lupo. Buon lavoro, Sindaco. Buon lavoro, Presidente!”.