Nel corso di questo fine settimana è atteso un peggioramento delle condizioni climatiche, che interesserà principalmente le regioni adriatiche e alcune aree del Sud: attese precipitazioni, calo delle temperature e neve.

Le regioni settentrionali del nostro Paese, invece, beneficeranno di alta pressione che lascia presagire un clima ancora stabile ed in parte soleggiato. La perturbazione, secondo i meteorologi, investirà le aree centrali ed in particolare Marche, Abruzzo e Molise. L’irruzione dell’area fredda interesserà anche le aree del Centro-Sud, dove si potranno verificare cali delle temperature fino a 10 gradi; la Puglia ed alcune aree della Calabria sarebbero maggiormente coinvolte da questa perturbazione di area fredda proveniente dalla Grecia.

D’intesa con le regioni coinvolte, la Protezione Civile ha già emesso avvisi di condizioni meteo avverse che potrebbero avere generare, come purtroppo la cronaca ha già registrato di recente, criticità idrogeologiche. L’ondata di freddo sembra orami proiettarci nel clima invernale. Appare doveroso augurarci che le averse condizioni meteorologiche non ci obblighino a registrare scenari di devastazioni, come quelle che di recente abbiamo raccontato.