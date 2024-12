E’ ormai alle porte del nostro Paese la nuova ondata di bassa pressione proveniente dal Nord Atlantico che toccherà prevalentemente le Regioni tirreniche per poi spostarsi anche al Sud.

Secondo le previsioni, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che ha fatto scattare provvedimenti di allerta in alcune Regioni del nostro Paese. Ad essere principalmente interessate, in questa prima fase, le aree occidentali del Piemonte, Emilia Romagna e Toscana. Piogge e venti interesseranno poi anche Umbria, Lazio, Sicilia e Calabria. Allerta meteo anche in Sardegna, dove sono attese mareggiate nella zona occidentale a seguito di venti forti provenienti dal nord ovest.

Le precipitazioni e i venti forti fanno temere criticità idrogeologiche ed è per questo motivo che è opportuno prestare attenzione alle misure di protezione che possono essere impartite in determinate aree e che possono essere consultabili sul sito della Protezione Civile, www.protezionecivile.gov.it.