A cura della Redazione

Un bus di linea che percorreva la E10 nel comune di Hadsel, in Norvegia, è uscito di strada per cause ancora da accertare cadendo nel lago di Asvatnet: il bilancio è di tre morti e quattro feriti gravi, secondo quanto dichiarato dalla polizia.

Sul posto sono intervenuti soccorritori provenienti da tutta la regione che hanno trovato il bus parzialmente sommerso: il buio accompagnato da pioggia intensa e forte vento hanno reso le operazioni di soccorso ancora più complesse. Sul posto elicotteri di soccorso, oltre ad altri servizi di emergenza.

Tutti i passeggeri sono stati poi evacuati: oltre ai 4 feriti gravi, 11 sono stati portati in ospedale, gli altri presso una scuola trasformata in un centro di crisi. Ventotto persone sono invece state trasferite in un albergo a circa 50 km dal luogo dell'incidente.

Secondo i media norvegesi, a bordo c'erano cittadini di almeno otto diverse nazionalità, provenienti, oltre che dalla stessa Norvegia, da India, Cina, Singapore, Malesia, Paesi Bassi, Francia e Sud Sudan. Almeno 20 i cittadini cinesi, ha fatto sapere l'ambasciata di Pechino a Oslo.

Anche l'ambasciata italiana segue gli sviluppi del caso, in contatto con la Farnesina per accertare che non ci siano italiani coinvolti. molto grave con molte persone coinvolte. Ci sono morti e feriti gravi. La prima cosa da fare è stare loro vicini", ha detto il primo ministro che ha anche elogiato il lavoro dei soccorritori che, tra condizioni meteo proibitive, hanno raggiunto il luogo dell'incidente in una zona rurale remota in elicottero.