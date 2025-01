È scomparso un grande regista americano, David Lynch. Nato il 20 gennaio 1946 a Missoula, nel Montana, si è spento a Los Angeles il 16 gennaio 2025, all’età di 79 anni.

Iniziò la sua carriera come pittore, le sue opere sono esposte in diversi musei, per poi approdare al cinema. Personalità poliedrica, oltre che regista è stato anche attore, sceneggiatore, progettista del suono, produttore, per cimentarsi addirittura anche come musicista, cantante e scrittore.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto tre nomination all’Oscar come regista tra l’altro del famoso film “Elefant man”. La Palma d’oro al Festival di Cannes gli fu assegnata per “Cuore selvaggio”. E nel 2006 ebbe Il Leone d’oro alla carriera alla mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia. Seguito dall’Oscar alla carriera nel 2019, nell’anno in cui la serie “Twin Peaks -The return”, iniziata con grande successo negli Anni Novanta, fu definito dai “Cahiers du Cinema” il film più bello del decennio.