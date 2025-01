Venti forti e piogge intense hanno interessato Palermo, dove è crollata una palazzina fortunatamente disabitata. Fortemente colpite anche le aree di Cefalù e Mondello: intervenuti in più aree i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile anche per l’esondazione del torrente Milioti, in Villagrazia di Carini.

Disagi e allagamenti si registrano anche in altre località della Sicilia: a Caltanissetta il crollo di un edificio, in fase di demolizione, si abbatte su un’auto fortunatamente con nessuno a bordo. Nelle isole Eolie i danni più ingenti, che secondo le prime stime ammontano a diverse migliaia di euro, sono alle strutture portuali: Lipari, Vulcano e Stromboli le isole maggiormente interessate.

La perturbazione ha interessato anche la Calabria: nella giornata di ieri un volo Ryanair diretto a Reggio Calabria a causa del forte vento è stato fatto atterrare a Brindisi. Esondazioni nel Reggino hanno interessato anche la fascia ionica, colpendo particolarmente la zona di Melito Porto Salvo.

Le perturbazioni sembrano continuare ad interessare il nostro Paese anche nei prossimi giorni: un primo ciclone interesserà le aree del Nord, atteso nella giornata di lunedì un secondo ciclone proveniente dalla Libia che interesserà la Campania, stante le previsioni ad oggi, nella giornata di martedì.