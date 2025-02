A cura della Redazione

Gene Hackman (95 anni) e sua moglie, la pianista Betsy Arakawa (63 anni), sono stati trovati senza vita nella giornata di mercoledì nella loro casa di Santa Fe Summit, a nord-est della città. Lo sceriffo della contea, Adan Mendoza, ha confermato poco dopo mezzanotte che la coppia era morta insieme al loro cane. Mendoza ha aggiunto in un'intervista che non c'erano segni evidenti che riportassero a un atto criminale. Non ha fornito una causa di morte né ha detto quando la coppia potrebbe essere deceduta. “Tutto quello che posso dire è che siamo nel bel mezzo di un'indagine preliminare, in attesa dell'approvazione di un mandato di perquisizione”, ha concluso lo sceriffo.

Vincitore di due Oscar (per il suo ruolo di protagonista ne Il braccio violento della legge, e nel 1993 per il suo ruolo di supporto ne Gli spietati di Clint Eastwood), quattro Golden Globe (di cui uno alla carriera), due BAFTA, un Orso d'argento e molti altri premi, Gene Hackman ha vestito fin dagli anni Sessanta i panni del cattivo per antonomasia, interpretando personaggi corrotti, spietati, amorali, connotandoli con cinico sarcasmo. Si era ritirato più i 20 anni fa dal cinema. L'ultimo film, infatti, risale al 2004 ("Due candidati per una poltrona").