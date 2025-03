A cura della Redazione

A Mannheim, in Germania, un'auto ha colpito la folla nel pieno centro cittadino dove era in corso un mercatino di Carnevale.

Sarebbero due le persone morte - scrive Bild – mentre i feriti sarebbero 25. Per i media tedeschi non è ancora chiaro se si sia tratto di un incidente o di un gesto volontario. Secondo i media, l'uomo alla guida dell'auto è ferito e si trova al momento in ospedale. Secondo l'agenzia tedesca Dpa si tratta di un cittadino tedesco. La polizia di Mannheim ritiene che non ci sia più pericolo per la popolazione. L'unico presunto responsabile è stato arrestato e non ci sono elementi per presumere l'esistenza di un complice.

Alcuni testimoni hanno visto l'auto piombare sulla folla ad alta velocità nei pressi della Torre dell'acqua, monumento cittadino. La polizia comunica che è in corso un'operazione delle forze dell'ordine nel centro cittadino. "I cittadini sono invitati a evitare il centro", scrive la polizia su X.