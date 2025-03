A cura della Redazione

L'atmosfera era vibrante, le emozioni palpabili. Ieri sera, nella splendida cornice dell'Urban Hive Milano, una location affascinante, elegante e accogliente, si è tenuto un nuovo appuntamento del Reading Party, un format sempre più apprezzato che fonde l'amore per la lettura con la condivisione collettiva. Ancora una volta, il pubblico ha risposto con entusiasmo: l'evento era sold out, segno che la voglia di leggere e di vivere esperienze culturali condivise è più forte che mai.

Il Reading Party non è solo un incontro dedicato ai libri, ma un vero e proprio spazio di inclusione e scambio. Questa edizione ha segnato un momento storico: per la prima volta in assoluto in un Reading Party nel mondo, una ragazza ipovedente ha partecipato attivamente, sentendosi completamente a suo agio e coinvolta nell'esperienza. Un traguardo importante che dimostra come la lettura possa essere un ponte per abbattere barriere e creare comunità.

L'evento, organizzato dalla community Libri Sottolineati, è stato condotto con passione dai Chapter Leads Adriano, Andrea e Sophia, che hanno saputo creare un'atmosfera accogliente e coinvolgente per tutti i partecipanti.

Tra pagine sfogliate e scambi di opinioni, il Reading Party si è confermato un momento di aggregazione unico. La magia della serata non risiedeva solo nei testi scelti, ma anche nella condivisione di emozioni tra lettori di ogni età e provenienza. La partecipazione attiva di tutti i presenti ha reso l'evento ancora più speciale, consolidando il valore dell'iniziativa come spazio aperto e accogliente.