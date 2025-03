A cura della Redazione

La Guardia di finanza e il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) hanno siglato, in data odierna, un protocollo d’intesa - sottoscritto dal Comandante Generale del Corpo, Generale Andrea De Gennaro, e dal Presidente del CNN, Notaio Giulio Biino – con l’obiettivo di consolidare una collaborazione già in essere mediante la previsione di attività di formazione, a livello centrale e periferico, e lo svolgimento di analisi, studi e approfondimenti congiunti su particolari temi d’attualità, al fine di migliorare la qualità della collaborazione attiva nel sistema di prevenzione antiriciclaggio, in ordine sia alle tipologie di violazioni contestate e sia alle sanzioni irrogate.

L’intesa porterà allo sviluppo di sinergie in ambito informativo per garantire una maggiore efficacia complessiva delle misure volte alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.