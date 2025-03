A cura della Redazione

La notizia che tutti da tempo auspicavano arriva all'improvviso e quando nessuno davvero se l'aspettava.

Papa Francesco, dopo 38 giorni di ricovero per la polmonite bilaterale e l'infezione respiratoria polimicrobica, domani sarà dimesso dal Policlinico Gemelli e potrà tornare a Santa Marta, dove però dovrà osservare un periodo di riposo e convalescenza di almeno due mesi.

L'annuncio nel pomeriggio, in un briefing con la stampa, convocato all'ultimo momento. "La buona notizia che aspetta tutto il mondo è che domani il Santo Padre è in dimissione, tornerà a Santa Marta", scandisce il prof. Sergio Alfieri, responsabile dell'equipe medica che ha avuto in cura il Papa al Policlinico Universitario.

Francesco sarà dimesso "in condizioni ciniche ormai stabili da almeno due settimane - aggiunge -. Ovviamente da parte di tutta l'equipe dei medici c'è la prescrizione di continuare parzialmente le terapie farmacologiche, che dovrà ancora effettuare per molto tempo, per via orale, ed è molto importante la raccomandazione di un periodo di riposo in convalescenza per almeno due mesi".