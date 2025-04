A cura della Redazione

“Mentre iniziamo la nostra prima visita in Italia come Re e Regina, non vediamo l'ora di festeggiare il nostro ventesimo anniversario di matrimonio in un posto così speciale, e con persone così meravigliose! A presto, Roma e Ravenna! - Charles R & Camilla R.".

Lo scrive la coppia reale sui suoi profili social ufficiali. Oggi Re Carlo e consorte hanno incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale, partecipato a una cerimonia all'Altare della Patria accompagnati dal ministro della Difesa Guido Crosetto, e visitato il Colosseo.

Nella foto di Gialuigi Barabieri, il Re e la Regina salutano dal Colosseo i tanti turisti in visita alle bellezze di Roma