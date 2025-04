A cura della Redazione

Sergio Mattarella è ricoverato al Santo Spirito per un intervento programmato, si tratta dell'impianto di un pacemaker, e le sue condizioni non destano preoccupazione. Lo conferma il Quirinale dopo che le voci di un suo ricovero improvviso hanno iniziato a far fibrillare i media e la politica.

Ad alimentare i rumour, e di conseguenza l'allarme sulle condizioni del presidente della Repubblica, è stata anche la notizia uscita nel tardo pomeriggio di un annullamento di un evento al Quirinale previsto per domani. A conferma che non si sia trattata di un'emergenza il Quirinale ha ricordato che Mattarella ha lavorato tutto il giorno fino ad incontrare intorno alle 18 il presidente del Montenegro Milojko Spajić.

Inoltre il presidente, come è consuetudine, aveva intenzione di passare le festività pasquali nella sua Palermo ed è possibile che questo si possa realizzare visto che l'installazione di un pace maker è ormai un'operazione di routine. Secondo le poche informazioni disponibili il capo dello Stato è ricoverato nel reparto di cardiologia dell'ospedale romano Santo Spirito nelle mani del primario Roberto Ricci.