A cura di AdnKronos

"La chiave per proteggere la democrazia dalla disinformazione è la consapevolezza pubblica e l'educazione mediatica", ha affermato l'onorevole Federica Onori, segretario della commissione Affari esteri e comunitari della Camera, durante il dibattito "Come proteggere le nostre democrazie dalle interferenze straniere e dalla manipolazione dell'informazione" organizzato a Roma dall'Ambasciata di Polonia e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

Onori ha insistito sulla necessità di rafforzare i programmi educativi e creare nuovi strumenti istituzionali, prendendo spunto da modelli esteri come il francese Viginum, e ha auspicato "maggiore responsabilità e trasparenza da parte delle piattaforme digitali sugli algoritmi che regolano l'informazione online". Ha inoltre annunciato l'intenzione di formare un intergruppo parlamentare per affrontare i rischi in questo campo.