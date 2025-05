A cura di AdnKronos

Il futuro del marketing non si limiterà a un’evoluzione tecnologica, ma comporterà una vera e propria rivoluzione delle competenze. Le aziende che riusciranno a investire nel giusto mix di tecnologia, formazione continua e creatività saranno quelle in grado di affrontare con successo le sfide future. E' quanto emerge dal 37esimo Rapporto Italia dell’Eurispes.

Entro il 2030, l’intelligenza artificiale contribuirà con oltre 15 trilioni di dollari all’economia globale, favorendo una crescita fino al 26% nelle economie locali. A conferma di ciò, un’indagine condotta da Salesforce ha evidenziato come l’Ia sia destinata a diventare la tecnologia più adottata dai professionisti del marketing nei prossimi anni. A livello di strategia di marketing, l’Ia supporta la segmentazione dei consumatori (mechanical Ia), ottimizza il targeting attraverso modelli predittivi (thinking Ia) e rafforza il posizionamento dei brand sfruttando analisi emozionali e contenuti personalizzati (feeling Ia).

Una ricerca Lightricks evidenzia differenze nell’uso dell’Ia tra i vari livelli aziendali. Il 77% dei leader del marketing utilizza l’Ia settimanalmente, rispetto al 53% dei collaboratori individuali. Tra le competenze ritenute più importanti per il futuro, l’Ia generativa è la prima, seguita dall’analisi dei dati (38%) e dall’esperienza del cliente (36%). Il 'marketech' è un professionista capace di interpretare i dati come se fosse un analista, ma con la creatività di un marketer, con il supporto di tecnologie all’avanguardia come l’intelligenza artificiale. Secondo il Future of jobs report 2023, il pensiero analitico e quello creativo continuano a essere le competenze più richieste nel mondo del lavoro.