A cura di AdnKronos

Elon Musk conferma l'intenzione di lasciare l'incarico nell'Amministrazione Trump. "Ora che il mio periodo in qualità di Special Government Employee si avvia a conclusione, vorrei ringraziare il presidente Trump per l'opportunità di ridurre gli sprechi", ha scritto in un post su X, riferendosi all'incarico che prevede un tempo massimo di 130 giorni.

"La missione del Doge non farà che rafforzarsi nel tempo, diventando uno stile di vita nel governo", ha aggiunto con toni ben differenti rispetto all'intervista alla Cbs in cui si è detto "deluso" dalla nuova legge di bilancio voluta da Trump.

"Un disegno di legge può essere grande, oppure può essere bello. Ma non so se possa essere entrambe le cose", aveva detto Musk nell'intervista, affermando che la legge incrementa il deficit degli Stati Uniti e compromette la missione di Doge.

Questo annuncio giunge in concomitanza con la pubblicazione dei risultati finanziari del primo trimestre 2025 di Tesla, che mostrano un calo del 71% del reddito netto anno su anno. Gli analisti attribuiscono parte di questo calo al danno reputazionale causato dalle attività politiche di Musk in qualità di capo del Doge.