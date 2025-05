A cura di AdnKronos

"Evidente che il tema dell'AI, più in generale l'approccio che l'Ue ha avuto nei confronti delle big tech americane, è un dossier importantissimo sul tavolo di questa complessa partita a scacchi in corso rispetto i dazi. È nel nostro interesse riavvicinare le due rive dell'Atlantico perché due Occidenti non servono a nessuno se non ai nemici dell'Occidente. Dovremmo pensarci come un unico mondo libero che sviluppa innovazione. L'amministrazione Trump ha una lettura molto chiara, e dichiarata, mentre l'Europa cercava di limitare l'agibilità alla big tech spalancava le porte alle auto elettriche cinesi. Lo sviluppo dell'AI è meglio che avvenga all'interno di una democrazia liberale o che avvenga all'interno di un sistema di democrazia autoritaria? Questo il tema che l'Ue dovrà affrontare parlando di AI". Così Deborah Bergamini, deputata di FI, intervenendo a margine dell'evento 'Italia, Europa e Stati Uniti: l'innovazione al centro del dialogo transatlantico' presso MoMec in piazza Montecitorio a Roma.