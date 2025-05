A cura di AdnKronos

Una forte esplosione ha squarciato il silenzio della notte in via Livornese, nel comune di Empoli, intorno all'una. L'allarme è scattato per una probabile fuga di gas che ha provocato il crollo parziale di una casa cantoniera a due piani, situata nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria Firenze–Pisa.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del comando di Firenze, con il personale del distaccamento di Empoli, con una squadra specializzata. I soccorritori hanno messo in sicurezza l'area, effettuato il controllo dell’edificio lesionato e verificato l’eventuale presenza di persone all’interno.

Fortunatamente l’unico occupante, un uomo di 47 anni, è riuscito a mettersi in salvo autonomamente prima dell’arrivo dei soccorsi. L’uomo, ferito ma cosciente, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 e trasportato al pronto soccorso.

Durante l’intervento, i Vigili del fuoco hanno anche domato alcuni focolai divampati all’interno dei locali, conseguenti all'esplosione. La gravità dei danni strutturali ha richiesto l'intervento di un funzionario tecnico, che ha disposto l’inagibilità dell'edificio. L'esplosione ha causato il crollo parziale del tetto e lo spanciamento di un muro perimetrale sul lato rivolto verso la ferrovia.

In via precauzionale, è stata immediatamente interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea Empoli–Pisa in entrambe le direzioni. In seguito alle verifiche e in accordo con il personale di Ferrovie dello Stato, è stato possibile riaprire il binario più distante dall'edificio compromesso, imponendo però un limite di velocità ai convogli in transito per motivi di sicurezza.

Le cause della fuga di gas sono attualmente in fase di accertamento. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi e il personale tecnico per la valutazione del rischio strutturale e ambientale.