"Oggi abbiamo un ispettore del lavoro per 3mila-4mila aziende, e quindi per un'azienda c'è un controllo ogni dieci anni. Noi chiediamo quindi più coordinamento dei controlli e più risorse umane". Lo ha detto Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale della Confsal intervenendo al Festival del lavoro in corso a Genova ai Magazzini del Cotone.