A cura di AdnKronos

"Molti giovani oggi vivono un senso diffuso di smarrimento, alimentato da pressioni esterne, aspettative elevate, confronto costante con gli altri e mancanza di riferimenti solidi. Da qui l’urgenza di fornire strumenti nuovi, concreti e accessibili per affrontare queste sfide in modo consapevole”. È questo l’auspicio emerso nel corso dell’incontro di presentazione del volume 'Dai forma al tuo talento', nato dall’esperienza diretta di Patrizia Fontana, head hunter, coach e fondatrice del progetto Talents in Motion, che si è svolto il 24 giugno a Milano, presso la sede di Arca Fondi Sgr.

L’evento, moderato da Nicola Saldutti, caporedattore dell’Economia al Corriere della Sera, ha visto la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo accademico e imprenditoriale come Antonio Calabrò, presidente di Museimpresa e della Fondazione Assolombarda; Francesco Billari, rettore dell’Università Bocconi; Anna Gervasoni, Rettore della Liuc – Università Cattaneo e Direttore Generale di Aifi; Elena Panzera, Hrd Vp Emea-Ap di Sas e Presidente di Aidp Lombardia; e Ugo Loeser, Aa di Arca Fondi Sgr.

Partendo da una ricerca condotta su oltre 1.600 giovani tra i 18 e i 30 anni, che evidenzia come ansia, paura del fallimento e incertezza sul futuro rappresentino vissuti quotidiani e condivisi, l’autrice ha sottolineato: “Tutte le generazioni affrontano difficoltà, ma quella attuale vive in un equilibrio precario tra incertezze e aspettative e l’ansia per i giovani adulti, e non solo, è diventata una compagna di vita costante. 'Dai forma al tuo talento' vuole offrire un metodo per sviluppare una mentalità nuova e vincente. Unendo neuroscienze, psicologia comportamentale e spiritualità laica, il libro guida il lettore da un punto di vista nuovo verso la sua realizzazione, facendogli scoprire le proprie potenzialità e il percorso individuale più giusto per svilupparle”.