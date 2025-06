A cura di AdnKronos

L'amministrazione del presidente Donald Trump potrebbe prorogare la scadenza del 9 luglio prevista per l'entrata in vigore di dazi più alti sulle importazioni da decine di Paesi. Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, che ha definito la definizione di una data non essenziale per gli obiettivi del presidente. "Potrebbe essere prorogata, ma si tratta di una decisione che spetta al presidente", ha affermato Leavitt.