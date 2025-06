A cura di AdnKronos

Criticità nel dl sicurezza sono state rilevate in una relazione dell'ufficio del Massimario della Cassazione. Secondo quanto si legge nel testo su novità normativa 'Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario (dl 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80) il decreto legge "convertito senza modificazioni dal Parlamento, riproduce quasi alla lettera, ad eccezione di talune minime modifiche circoscritte a pochi articoli, il contenuto del corrispondente disegno di legge sicurezza di iniziativa governativa che la Camera dei deputati, dopo un’ampia discussione in Assemblea, aveva approvato in prima lettura il 18 settembre 2024 e trasmesso al Senato il giorno successivo".

Per unanime giudizio dei giuristi che si sono espressi finora però, si sottolinea, "nessun fatto nuovo configurabile come 'casi straordinari di necessità e di urgenza' è occorso tra la discussione alle Camere del ddl sicurezza e la scelta trasformarlo in un decreto legge dal medesimo contenuto". Quindi, si spiega nella relazione, "l’evidente mancanza dei presupposti costituzionali dei casi straordinari di necessità e urgenza allorché riguarda l’intero decreto-legge inficia la legittimità costituzionale di tutto il decreto-legge e determina l’invalidità della legge di conversione, la quale non può in alcun modo rimediare a tali vizi secondo l’ormai consolidato indirizzo della Corte costituzionale". Criticità sarebbero anche legate "all’estrema disomogeneità dei contenuti del testo".