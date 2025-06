A cura di AdnKronos

Elon Musk torna ad attaccare il presidente Usa Donald Trump, dopo lo scontro violento tra i due delle scorse settimane. "L'ultima proposta di legge del Senato distruggerà milioni di posti di lavoro in America e causerà un immenso danno strategico al nostro Paese - scrive il patron di Tesla su X -. Completamente folle e distruttivo. Sovvenziona le industrie del passato, danneggiando gravemente quelle del futuro".

I repubblicani del Senato sono impegnati in una corsa contro il tempo per approvare il 'big, beautiful bill" e centrare l'obiettivo di trasformarlo in legge entro il 4 luglio, come desidera Donald Trump.

Si tratta di una dura prova di lealtà in Senato nei confronti del presidente, spiega la Cnn, mentre la Camera si prepara al primo voto sull'approvazione o meno del gigantesco disegno di legge presidenziale sui tagli fiscali e sulla spesa pubblica.

Il leader della maggioranza al Senato, John Thune, e il suo team hanno esercitato forti pressioni sui propri membri affinché aderiscano al provvedimento, mentre il presidente Trump e i funzionari della Casa Bianca si appoggiano fortemente anche ai restanti membri repubblicani che si oppongono al provvedimento.