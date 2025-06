A cura di AdnKronos

L’esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione per la parte settentrionale della Striscia di Gaza, avvertendo i residenti di Gaza City e delle zone limitrofe di un’imminente escalation militare.

"Le forze israeliane opereranno con intensa forza in queste aree e le operazioni militari si intensificheranno ed estenderanno per distruggere le capacità delle organizzazioni terroristiche", ha dichiarato il portavoce militare Avichay Adraee in un comunicato pubblicato su X, accompagnato da una mappa. Adraee ha invitato i civili a "evacuare immediatamente verso sud, ad Al-Mawasi", indicata come zona sicura.