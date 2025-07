A cura di AdnKronos

Disagi, con circolazione bloccata, ritardi e treni soppressi sulla direttrice ferroviaria Salerno Reggio Calabria. I problemi sono registrati - spiega Rfi - in prossimità di Capo Bonifati per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione a seguito del passaggio di un treno. Rfi riferisce che è in corso l’intervento dei tecnici e la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria.