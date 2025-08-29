''Senza un accordo lunedì, Putin si sarà preso gioco di Trump''. Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron nel corso di un punto stampa con il cancelliere tedesco Friedrch Merz. Il riferimento di Macron è alle due settimane di tempo che Trump ha concesso a Putin per arrivare a un accordo per la pace in Ucraina durante l'incontro che i due leader hanno tenuto in Alaska lo scorso 15 agosto.
Ucraina, Macron: "Senza accordo lunedì Putin si sarà preso gioco di Trump"
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
© Riproduzione riservata