A cura di AdnKronos

"Maduro e sua moglie sono stati catturati e sono stati portati fuori dal Paese". Donald Trump annuncia così la cattura del presidente del Venezuela dopo i raid condotti dagli Usa nella notte su Caracas e diverse regioni del Paese. I due, ha spiegato intanto il procuratore generale Usa, sono stati entrambi incriminati nel distretto meridionale di New York.

"Preso Maduro", l'annuncio di Trump

"Gli Stati Uniti d'America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas Maduro, che è stato catturato e portato fuori dal Paese insieme alla moglie. L'operazione è stata condotta in collaborazione con le forze dell'ordine statunitensi. Seguiranno dettagli", ha scritto il presidente degli Stati Uniti sul social Truth, annunciando una conferenza stampa alle 11 americane (le 17 in Italia) a Mar-a-Lago.

E' stata "davvero un'operazione brillante", ha poi dichiarato Trump in una breve intervista telefonica al New York Times. ''C'è stata un'ottima pianificazione, hanno partecipato un gran numero di soldati eccellenti, davvero eccellenti, e persone di grande valore'', ha aggiunto.

Maduro sarebbe stato catturato questa mattina da membri della Delta Force, la principale unità speciale dell'esercito statunitense, hanno riferito funzionari statunitensi alla Cbs News. La Delta Force, un'unità d'élite che fa capo all'esercito statunitense, è stata anche responsabile della missione del 2019 in cui è stato ucciso l'ex leader dello Stato Islamico (Isis) Abu Bakr al-Baghdadi.

Secondo il numero due del Dipartimento di Stato americano, il Venezuela sta vivendo una "nuova era" dopo la cattura di Maduro. "Una nuova era per il Venezuela! Il tiranno se n'è andato. Ora dovrà finalmente rispondere dei suoi crimini davanti alla giustizia", ha scritto il vice segretario di Stato Christopher Landau sul suo account X.

Procuratore generale Usa: "Maduro e moglie incriminati a New York"

Maduro e sua moglie Cilia Flores sono stati intanto incriminati nel distretto meridionale di New York, ha annunciato su 'X' il procuratore generale degli Stati Uniti Pam Bondi spiegando che i due "presto affronteranno l'ira della giustizia americana sul suolo americano, nei tribunali americani''.

Bondi ha aggiunto che "a nome dell'intero Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti vorrei ringraziare il presidente Trump per aver avuto il coraggio di chiedere giustizia a nome del popolo americano e un enorme ringraziamento al nostro coraggioso esercito che ha condotto l'incredibile e riuscitissima missione di catturare questi due presunti narcotrafficanti internazionali".

Caracas chiede prova in vita

La vicepresidente venezuelana Delcy Rodriguez ha intanto chiesto al presidente americano di fornire prove che il presidente Maduro sia vivo. Parlando telefonicamente con la televisione di stato venezuelana, Rodriguez ha affermato di non sapere dove fossero Maduro e sua moglie, Cilia Flores. "Chiediamo al governo del presidente Donald Trump prove immediate dell'esistenza in vita del presidente Maduro e della first lady", ha affermato Rodríguez alla televisione Vtv Venezuela.

Ministro Difesa Venezuela schiera l'esercito

Dopo i raid e l'annuncio della cattura di Maduro, il ministro della Difesa venezuelano Vladimir Padrino Lopez ha annunciato lo schieramento di forze militari in tutto il Paese in un video pubblicato sui social media. Nel video, il ministro ha affermato che tutte le forze armate saranno schierate seguendo "gli ordini di Maduro", ma non ha fatto alcun riferimento alla cattura del presidente venezuelano. "Ci hanno attaccato, ma non ci sottometteranno", ha detto Padrino Lopez.

Il ministro ha anche rivolto un invito alla calma e all'unità e ha messo in guardia contro l'anarchia e il disordine, avvertendo: "Non soccombiamo al panico che il nemico cerca di instillare".

Il ministro ha definito gli attacchi un atto codardo, ma ha affermato che il regime non avrebbe ceduto alle pressioni americane. "Questa invasione rappresenta il più grande insulto che il Paese abbia mai subito", ha dichiarato Padrino riapparso nel video, dopo che erano circolate informazioni sull'attacco alla sua abitazione e il ministro era sembrato irraggiungibile. "Lungi dall'essere una presunta lotta al narcoterrorismo, questa azione deplorevole mira a imporre un cambio di regime", ha aggiunto Padrino.

Il messaggio di Maduro: "Attaccati per il petrolio"

"Il Venezuela respinge, ripudia e denuncia la gravissima aggressione militare perpetrata dagli Stati Uniti contro il territorio e la popolazione venezuelani, nelle località civili e militari di Caracas e negli Stati di Miranda, Aragua e La Guaira intorno a Caracas", si leggeva in un comunicato del governo prima dell'annuncio di Trump. Il presidente Maduro aveva quindi invitato "tutte le forze sociali e politiche del Paese ad attivare i piani di mobilitazione", spiegava il comunicato.

"L'obiettivo di questo attacco - proseguiva il comunicato - non è altro che impossessarsi delle risorse strategiche del Venezuela, in particolare del petrolio e dei minerali, nel tentativo di spezzare con la forza l'indipendenza politica della nazione. Non ci riusciranno".

L'attacco su Caracas rappresenta ''un tentativo di guerra coloniale'' e di ''forzare un cambio di regime'', aveva poi dichiarato il ministro degli Esteri del Venezuela Jorge Arreaza, affermando: ''Respingiamo l'aggressione contro il nostro Paese, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite. Qualsiasi tentativo di cambiare il governo al potere nel nostro Paese fallirà, come tutti i tentativi precedenti''.

I raid nella notte, cosa è successo

Forti esplosioni nella notte a Caracas. Sulla capitale, elicotteri e aerei. Secondo l'Afp, le detonazioni sono avvenute attorno alle 2, ora locale. Almeno sette le esplosioni che si sono verificate nella capitale, riferiscono diverse testate, che riportano anche di una grande base militare colpita nella parte meridionale della città rimasta senza elettricità e dove è visibile una colonna di fumo.

I notiziari venezuelani Efecto Cocuyo e Tal Cual Digital hanno riferito che sono state udite esplosioni anche nello stato di La Guaira, a nord di Caracas, sulla costa del Paese e a Higuerote, una città costiera nello stato di Miranda.

La Federal Aviation Administration ha intanto vietato agli aerei statunitensi di operare a tutte le altitudini nello spazio aereo venezuelano, citando "rischi per la sicurezza del volo associati alle attività militari in corso". Il divieto riguarda quattro regioni di informazione di volo in Venezuela e dintorni: San Juan, Piarco, Maiquetia e Curaçao.

L'avviso dell'aeronautica militare è entrato in vigore alle 2 di stamattina, ora locale del Venezuela, e avrà una validità di 23 ore. Nel documento, l'autorità aeronautica statunitense non specifica quali forze militari sarebbero coinvolte nelle operazioni che hanno portato alla restrizione.

Cbs: "Trump ha ordinato attacchi da giorni"

Il presidente Usa Donald Trump "ha ordinato attacchi contro siti all'interno del Venezuela, tra cui strutture militari, hanno riferito funzionari statunitensi alla Cbs News, mentre l'amministrazione, sabato mattina, intensificava la sua campagna contro il regime del presidente venezuelano Nicolás Maduro.

Trump, secondo la Cbs, ha dato da giorni luce verde all'attacco condotto nella notte tra il 2 e il 3 gennaio per colpire anche obiettivi militari nel paese. L'azione è stata discussa dai vertici militari a Natale, ma la priorità è stata data ai raid contro basi Isis in Nigeria. Nei giorni successivi al Natale, l'attacco a Caracas è stato congelato in attesa di condizioni meteo più favorevoli.

Cosa rischia Maduro

Maduro sarà processato negli Stati Uniti con la probabile incriminazione di traffico di droga. Per anni l'amministrazione Trump ha affermato che Maduro è un criminale e ha cercato di processarlo tramite il sistema legale statunitense. Nel 2020, durante il primo mandato del presidente Donald Trump, Maduro è stato accusato nel distretto meridionale di New York di "narcoterrorismo", cospirazione per l'importazione di cocaina e accuse correlate.

L'amministrazione Trump ha offerto una ricompensa di 15 milioni di dollari per l'arresto del leader venezuelano. La ricompensa è stata aumentata a 25 milioni di dollari negli ultimi giorni dell'amministrazione Biden, all'inizio di gennaio 2025, e aumentata a 50 milioni di dollari nell'agosto 2025 dopo che Trump è entrato in carica per un secondo mandato e ha designato il Cartel de los Soles come organizzazione terroristica straniera. L'amministrazione ha affermato che Maduro è il leader di quel gruppo, che descrive come un'organizzazione criminale.

"Questa accusa, questa affermazione, che il regime di Maduro sia un'organizzazione narcoterroristica non si basa su discorsi o speculazioni politiche. Si basa sulle prove fornite a una giuria del distretto meridionale di New York che ha emesso un atto d'accusa", ha dichiarato il Segretario di Stato americano Marco Rubio in una conferenza stampa il mese scorso.

Il senatore repubblicano statunitense Mike Lee dello Utah ha dichiarato di aver parlato con Marco Rubio stamattina e che il segretario di Stato gli ha detto "che Nicolás Maduro è stato arrestato da personale statunitense per essere processato per accuse penali negli Stati Uniti e che l'azione militare è stata messa in atto per proteggere e difendere coloro che hanno eseguito il mandato di arresto".

Fumo e quartieri al buio, le immagini sui social

Rimasti al buio diversi quartieri, riferisce quindi la Cnn, secondo cui la prima detonazione è avvenuta approssimativamente alle 1,50 ora locale. "Una di queste è stata così forte che la mia finestra ha iniziato a tremare", ha detto il corrispondente dell'emittente americana. Un video ottenuto e verificato dalla Cnn mostra due pennacchi di fumo che si innalzano nel cielo notturno tra le luci di Caracas. Alla base di uno dei pennacchi un bagliore arancione, poi un lampo in un'altra posizione, seguito da un boato.

Sui social network sono intanto visibili immagini di grandi incendi con colonne di fumo, senza che sia possibile localizzare con precisione l'area esatta delle esplosioni, che sembrano aver avuto luogo nella parte sud e est della capitale venezuelana.

Molti gli utenti dei social che hanno segnalato diverse esplosioni nelle prime ore di stamattina, con gli abitanti di diversi quartieri della capitale venezuelana che hanno preferito lasciare le proprie abitazioni per riversarsi in strada. Secondo testimoni, il rumore della detonazione è stato udito in diverse zone della città, nonché all'aeroporto Simón Bolívar di Maiquetía e al porto di La Guaira.

I residenti di quartieri come El Junquito, La Pastora, Macarao, El Hatillo, El Marqués e Los Ruices hanno riferito di aver sentito aerei volare sopra di loro ed esplosioni. Alcune zone della città sono rimaste senza elettricità. Sono state condivise inoltre immagini di cittadini che hanno lasciato i loro appartamenti riversandosi in strada.

Colombia chiede riunione urgente Consiglio sicurezza Onu

Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha chiesto intanto riunioni urgenti delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione degli Stati Americani. Petro ha sottolineato che la Colombia è membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e che la riunione dev'essere convocata immediatamente, per "stabilire la legalità internazionale dell'aggressione contro il Venezuela".