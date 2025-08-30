Un ragazzo ha accoltellato il padre, la madre e la sorella venerdì sera a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. A quanto si apprende i tre, feriti, sono stati trasportati in ospedale mentre il giovane è stato arrestato. Ancora da chiarire i motivi del gesto.
Modena, accoltella i genitori e la sorella: giovane arrestato
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
