A cura di AdnKronos

La polizia di Stato di Latina, a conclusione delle indagini avviate dopo il ritrovamento del corpo senza vita di una donna all’interno della sua abitazione nel quartiere popolare di Campo Boario, dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, ha fermato una donna. Numerosi i testimoni ascoltati e gli accertamenti tecnici fatti. Sulla base degli elementi emersi, l’autorità giudiziaria ha disposto il provvedimento di fermo, eseguito questa mattina.