La polizia di Stato di Latina, a conclusione delle indagini avviate dopo il ritrovamento del corpo senza vita di una donna all’interno della sua abitazione nel quartiere popolare di Campo Boario, dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, ha fermato una donna. Numerosi i testimoni ascoltati e gli accertamenti tecnici fatti. Sulla base degli elementi emersi, l’autorità giudiziaria ha disposto il provvedimento di fermo, eseguito questa mattina.
Latina, omicidio Campo Boario: fermata una donna, aveva lavorato come badante per la vittima
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
© Riproduzione riservata