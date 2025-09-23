Infortunio mortale sul lavoro, la notte scorsa, in un'azienda a Torino di Sangro (Chieti). Un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un pesante sacco di juta all'interno della Prima Eastern, una ditta che si occupa di stampaggio a iniezione di materie plastiche. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale. I militari sono al lavoro per ricostruire esattamente la dinamica e le cause dell'accaduto.
Schiacciato da sacco di juta nel Chietino, morto un operaio
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
