Almeno tre persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta oggi nell'ufficio dell'Ice a Dallas. Lo riferisce Todd Lyons, direttore dell'agenzia federale che applica le politiche anti-migranti dell'amministrazione Trump. "Le informazioni preliminari parlano di un possibile cecchino - ha detto Lyons secondo quanto riporta la Cnn - abbiamo tre individui colpiti in questo momento, non ho informazioni sulle loro condizioni, sono stati trasferiti in ospedale".
Dallas, sparatoria in ufficio Ice: almeno tre feriti
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
© Riproduzione riservata