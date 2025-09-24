A cura di AdnKronos

E' stato trovato oggi, mercoledì 24 settembre, il corpo della turista dispersa, dopo essere stata travolta dalle acque di un torrente in piena nell'Alessandrino. Il cadavere della donna è stato localizzato dai vigili del fuoco a circa 4 chilometri a valle del campeggio di Spigno Monferrato.

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato lo stato di emergenza per i danni da maltempo in relazione in particolare alle province di Rovigo, Padova e Venezia. Allagamenti ad abitazioni, scantinati, strade si sono registrati in provincia di Rovigo, in quella di Padova e di Venezia. In Polesine circa un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco con squadre di volontari della protezione civile con pompe ad alta capacità. Nella zona tra Trebaseleghe, Mirano, Salzano, Spinea e Noale c’è stata l’interruzione delle linee elettriche con circa 75 richieste di intervento. Attualmente la perturbazione è in diminuzione con fenomeni locali che interessano maggiormente prealpi, pianura e la costa nord-orientale con qualche fenomeno isolato in provincia di Treviso. Secondo le previsioni le precipitazioni tenderanno a esaurirsi nel primo pomeriggio.