A cura di AdnKronos

Sadiq Khan ha definito Donald Trump "razzista, sessista, misogino e islamofobo" dopo che il presidente degli Stati Uniti, dal palco delle Nazioni Unite, ha criticato l'operato del "terribile" sindaco di Londra, sostenendo che la capitale britannica stia dirigendosi verso l'applicazione della sharia. "Non intendiamo degnare i suoi commenti agghiaccianti e intolleranti di una risposta", ha dichiarato Khan. "Londra è la città più grande del mondo, più sicura delle principali città degli Stati Uniti, e siamo lieti di dare il benvenuto al numero record di cittadini statunitensi che si trasferiscono qui".

Khan, citato dal sito del Guardian, riferendosi al discorso di Trump ha sottolineato il numero record di visitatori e investitori americani che scelgono Londra. "Da quando sono iniziate le registrazioni, c'è stato solo un periodo in cui più americani sono venuti a Londra. Ci deve essere una ragione per questo. Se si considerano diversi criteri, spesso siamo la città numero uno al mondo per quanto riguarda la cultura, gli investimenti stranieri, lo sport e la capacità delle persone di realizzare il proprio potenziale. Siamo la città più grande del mondo e ne sono davvero orgoglioso", ha dichiarato il sindaco figlio di migranti pakistani.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel suo discorso all'Onu ha sostenuto che la capitale britannica sia "molto cambiata" a causa dell'immigrazione, a suo dire, fuori controllo. La scorsa settimana, mentre rientrava negli Usa dalla sua visita di Stato nel Regno Unito, il presidente americano aveva criticato Khan definendolo "uno dei peggiori sindaci del mondo" e sottolineando di essersi assicurato che non fosse invitato al banchetto a cui aveva partecipato al castello di Windsor. Fonti vicine a Khan precisano che il sindaco non si aspettava un invito.