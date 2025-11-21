Flavio Cobolli trascina l'Italia in finale di Coppa Davis. Il tennista azzurro ha battuto oggi, venerdì 21 novembre, Zizou Bergs in tre set con il punteggio di 6-3, 6-7 (5-7), 7-6 (17-15), regalando quindi il secondo punto alla Nazionale capitanata da Filippo Volandri, che dopo il successo di Berrettini su Collignon stacca il pass per la finale.
Cobolli vince un braccio di ferro da brividi annullando 7 match point al rivale nell'infinito tie-break del terzo set: alla fine, il romano piazza il colpo vincente e chiude i conti.